Рябков: РФ не устраивает увязка гарантий безопасности со стратегической стабильностью

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотели бы сделать тему гарантий безопасности России элементом диалога о стратегической стабильности, но Москву это не полностью устраивает. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг.

"Наши американские коллеги по некоторым признакам хотели бы, наоборот, тему гарантий безопасности сделать элементом диалога по стратегической стабильности. Это, конечно, нас не во всем устраивает", - сказал он.

При этом, как отметил Рябков, успех диалога РФ и США по стратегической стабильности не находится в "тотальной зависимости" от прогресса в переговорах по гарантиям безопасности.

"Успех диалога по стратстабильности не находится в тотальной зависимости от продвижения по тематике гарантий, хотя взаимосвязь есть, ее отрицать было бы неправильно", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Он добавил, что состав переговорщиков по гарантиям безопасности не по всем позициям совпадает с составом представителей РФ, занимающихся двусторонним обсуждением с Вашингтоном стратегической стабильности.

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января Россия обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене. Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря.