МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре в четверг с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу выразил поддержку усилиям, направленным на нормализацию отношений между Анкарой и Ереваном.

"Сергей Лавров выразил поддержку усилиям по нормализации отношений между Турцией и Арменией", - говорится в сообщении МИД РФ.

Министр иностранных дел России глава МИД Турции условились подготовить следующую встречу в формате "три плюс три" в ближайшее время.

"Министры дали позитивную оценку первому заседанию в формате "три плюс три" по нормализации ситуации и развитию сотрудничества в Закавказье, которое состоялось в Москве 10 декабря 2021 года. Было условлено подготовить следующую встречу в таком же составе в ближайшее время", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Стороны также высказались в поддержку усилий руководства Казахстана по восстановлению конституционного порядка в республике.

"В связи с событиями в Казахстане министры высказались в поддержку усилий руководства этой страны по восстановлению конституционного порядка. Лавров проинформировал о предпринятых в ответ на обращение президента Казахстана мерах по линии ОДКБ по оказанию содействия казахстанским властям в условиях инспирированных извне попыток подорвать безопасность и территориальную целостность государства", - указали в МИД РФ.

Предложения по гарантиям безопасности

Министры обсудили предложения РФ по гарантиям безопасности, подтвердив необходимость серьезного разговора на эту тему с участием военных.

"Мевлют Чавушоглу затронул вопрос о подготовке заседания Совета Россия - НАТО 12 января 2022 года для рассмотрения российских предложений о гарантиях безопасности в Европе. Сергей Лавров подтвердил позицию Москвы о необходимости серьезного разговора на эту тему с участием военных в интересах достижения конкретных результатов без затягивания процесса", - сообщили в министерстве.