Косачев считает, что ситуация в Казахстане не связана с переговорами России с США и НАТО

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Ситуация с массовыми беспорядками в Казахстане на данный момент не имеет видимой связи с предстоящими переговорами РФ по гарантиям безопасности с США, НАТО и ОБСЕ, однако оппоненты России могут попытаться увязать эти события с целью ослабить переговорные позиции России. Такое мнение в четверг в эфире телеканала "Россия-24" выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Я пока прямой связи не вижу. Я подозреваю, что появятся разные конспирологические теории в отношении того, что и Казахстан вспыхнул не случайно, а для того, чтобы осложнить переговорные позиции России. Я пока эту точку зрения не разделяю. Не хотел бы ошибиться, но у меня нет оснований полагать, что здесь есть что-то иное, кроме совпадения по времени", - сказал сенатор.

По его словам, изначально причиной для волнений послужило "действительно крайне неудачное решение казахстанских властей о кратном повышении цен на сжиженный газ в условиях зимы и того, что многие автолюбители Казахстана ездят на сжиженном газе". "Это не имеет никакого отношения ни к нашим переговорам с США, ни к переговорам с НАТО либо ОБСЕ", - считает Косачев.

При этом вице-спикер СФ допустил, что далее будет множиться "число тех, кто хотел бы эти несвязанные изначально ситуации искусственным образом увязать", чтобы "каким-то образом сузить пространство маневра для России". Сенатор не исключил, что оппоненты России для этого будут "дополнительно разжигать протестные настроения в Казахстане, а может быть, и как-то содействовать прибытию туда дополнительных групп боевиков".