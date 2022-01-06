Эксперт: РФ четко дала понять, что она будет выступать гарантом стабильности в Казахстане

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Россия в рамках начавшейся в четверг в Казахстане миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) четко дала понять, что будет выступать гарантом стабильности и поддерживать нынешнюю власть в республике. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

"То, что произошло - четкое заявление со стороны России, ОДКБ в данном случае инструмент. Это заявление, что Россия поддерживает нынешнюю власть в Казахстане в лице [Касым-Жомарта] Токаева, потому что был период неявного двоевластия, который сейчас, вероятно, закончился. Россия готова выступить гарантом стабильности власти в Казахстане", - сказал он.

Специалист заметил, что после стабилизации ситуации у РФ и Казахстана есть возможность обсудить насущные вопросы в двусторонних отношениях.

"Отношения РФ и Казахстана, безусловно, будут выстраиваться по-новому. Было некоторое напряжение, которое возникло между Москвой и Нур-Султаном за последние год-полтора, в том числе из-за националистических проявлений в Казахстане. Теперь возникает возможность взаимные недомолвки обсудить и прийти к новому формату отношений, хороший повод открыть новую страницу", - отметил эксперт.

В свою очередь председатель совета Фонда развития и поддержки "Валдая" Андрей Быстрицкий высказал мнение, что казахстанское руководство сделает определенные выводы касаемо отношений с собственным населением и своими соседями. "Российско-казахстанские отношения важны и имеют хорошую перспективу развития. Если все закончится благополучно, то, конечно, отношения России и Казахстана укрепятся, и верхушка казахстанского общества будет более отчетливо понимать, благодаря кому им удалось сохраниться", - добавил собеседник агентства.

Быстрицкий также отметил, что Россия играет ведущую роль в миссии ОДКБ в Казахстане. "Вместе с тем я бы подчеркнул, что у ОДКБ свои органы управления, и это будет неплохой эксперимент по эффективности организации и опыт окажется полезным", - добавил аналитик.