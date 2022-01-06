Матвиенко считает, что беспорядки в Казахстане угрожают безопасности соседних стран

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в телефонном разговоре со спикером Сената (верхняя палата парламента) Казахстана выразила озабоченность масштабом противоправных действий в стране, угрожающих безопасности соседних государств. Об этом сообщает в четверг пресс-служба верхней палаты парламента РФ.

"Состоялся телефонный разговор спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Сената парламента Казахстана Маулена Ашимбаева. Председатель СФ в беседе высказала слова сопереживания и поддержки. Валентина Матвиенко отметила в связи с беспорядками, вспыхнувшими в Республике Казахстан, озабоченность масштабом противоправных действий вооруженных экстремистов, которые несут угрозу не только целостности и суверенитету Республики Казахстан, жизни ее граждан, но и безопасности государств-соседей", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что Матвиенко высоко оценила "уверенные и последовательные действия руководства республики по восстановлению правопорядка, а также своевременное обращение в ОДКБ для привлечения миротворческих сил организации к сохранению общественного мира и стабильности". "Валентина Матвиенко высказала уверенность в том, что в кратчайшие сроки властями Казахстана при поддержке сил ОДКБ будет восстановлена законность, жизнь нормализована, а преступники понесут заслуженное наказание", - сообщили в пресс-службе.

Отдельно председатель Совета Федерации выразила соболезнования семьям погибших сотрудников правоохранительных органов и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.