{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Казахстане

Дипломаты помогли детской спортивной команде вернуться в РФ из Алма-Аты

Дети уже вылетели в Екатеринбург

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Сотрудники МИД РФ помогли вернуться в Россию детской спортивной команде, находившейся на сборах в казахстанском городе Алма-Ата. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на странице в Twitter Департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

На эту тему
Протесты в Казахстане. Онлайн
Протесты в Казахстане. Онлайн

"Сотрудники МИД России помогли вернуться на родину детской спортивной команде, находившейся на сборах в Алма-Ате. Дипломаты посольства в Киргизии оказали содействие группе (22 человека) на границе и доставили на автобусах в аэропорт Бишкека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дети уже вылетели в Екатеринбург.

Теги
КазахстанРоссияПротесты в Казахстане
Протесты в Казахстане
Васильев: действия исламских боевиков в Казахстане должны озаботить мировое сообщество
По словам депутата, ситуация в Алма-Ате и других крупных городах Казахстана близка к критической
Читать полностью