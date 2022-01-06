Дипломаты помогли детской спортивной команде вернуться в РФ из Алма-Аты

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Сотрудники МИД РФ помогли вернуться в Россию детской спортивной команде, находившейся на сборах в казахстанском городе Алма-Ата. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на странице в Twitter Департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

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"Сотрудники МИД России помогли вернуться на родину детской спортивной команде, находившейся на сборах в Алма-Ате. Дипломаты посольства в Киргизии оказали содействие группе (22 человека) на границе и доставили на автобусах в аэропорт Бишкека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дети уже вылетели в Екатеринбург.