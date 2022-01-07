Захарова: на Западе даже на словах отсутствует единство в подходах к демократии

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Реакция политических сил Запада и их союзников на штурм Капитолия в США и на протесты в Казахстане показывает отсутствие единого подхода к демократии. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова обратила внимание на сравнение вице-президентом США Камалой Харрис штурма Капитолия в 2021 году с атакой на американскую базу Перл-Харбор в 1941 году, а также на заявление представителей белорусского оппозиционера Светланы Тихановской, которые назвали события в Казахстане "внутренним политическим конфликтом" и уточнили, что у них нет доказательств внешней агрессии в сторону республики.

"Нет никаких "западных ценностей". А уж тем более единства. Даже на словах", - подчеркнула Захарова.