Путин провел несколько телефонных разговоров с лидерами стран ОДКБ по Казахстану

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг и пятницу провел несколько телефонных разговоров со своими коллегами из других стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в том числе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по ситуации в этой республике. Об этом журналистам сообщил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Вчера и сегодня президент Путин провел целый ряд телефонных разговоров с руководителями стран - членов ОДКБ. Состоялись разговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также с премьер-министром Армении", - сказал представитель Кремля.

Также, по его словам, Путин "неоднократно говорил по телефону с президентом Казахстана Токаевым". "Обсуждалась обстановка в Казахстане и совместные действия в рамках мандата ОДКБ для борьбы с международным терроризмом и в целях обеспечения порядка, а также безопасности граждан Казахстана", - сказал Песков.

"Наряду с этим министр обороны РФ Сергей Шойгу с момента начала выполнения операции миротворческих сил ОДКБ в постоянном режиме докладывает Путину о ходе переброски миротворческих сил в Казахстан и выполнении поставленных задач", - сообщил пресс-секретарь президента.