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Протесты в Казахстане
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В МИД РФ заявили, что Блинкен высказался о событиях в Казахстане в "хамской манере"

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в "типичной для себя хамской манере" высказался по поводу событий в Казахстане, заявили в субботу в МИД РФ.

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В министерстве упомянули реплику Блинкена о ситуации в Казахстане и вводе в республику миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где он заявил, что, "когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти".

"Госсекретарь США Энтони Блинкен в типичной для себя хамской манере пошутил по поводу трагических событий в Казахстане", - говорится в Telegram-канале МИД РФ.

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