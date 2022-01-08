Антонов заявил, что расширение НАТО на восток противоречит принципу безопасности в Европе

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Расширение Североатлантического альянса на восток противоречит коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов журналу Newsweek . Его слова приводит в пятницу российское диппредставительство на своей странице в Facebook .

"Серьезную обеспокоенность вызывает дальнейшее распространение радикальной религиозной идеологии в Центральной Азии. Это происходит из-за дестабилизации на Ближнем Востоке и в Афганистане, которая в свою очередь вызвана военным вмешательством Запада под предлогом защиты прав человека и демократии", - сказал он.

"Расширение НАТО на восток противоречит общему и коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе. Сам трансатлантический блок - это рудимент холодной войны", - подчеркнул посол.

Россия рассматривает происходящие в настоящее время в Казахстане события как спровоцированные извне беспорядки, направленные на подрыв его безопасности и целостности, заявил посол РФ в США.

"Россия рассматривает спровоцированное извне развитие событий с применением насилия в дружественной стране как направленное на подрыв ее безопасности и целостности. Мы окажем содействие в усилиях по восстановлению нормальной жизни в Казахстане", - подчеркнул он.

Россия надеется на то, что Соединенные Штаты не будут ставить под сомнение право Казахстана на получение помощи ОДКБ в соответствии с положениями Договора о коллективной безопасности, заявил Антонов.

"Что касается роли Вашингтона, то мы надеемся, что никто не будет ставить под сомнение право Казахстана применять статью 4 Договора о коллективной безопасности. Она была задействована для обеспечения закона и порядка в союзной республике", - сказал дипломат.