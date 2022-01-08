Путин поддержал предложение Токаева провести видеоконференцию лидеров стран ОДКБ

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал предложение казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева в ближайшие дни провести видеоконференцию Совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

"По оценке Касым-Жомарта Токаева, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран - членов ОДКБ. В этой связи он имеет в виду выступить с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Республики Армения как действующего председателя Организации. Владимир Путин поддержал это предложение", - говорится в сообщении.

"Условлено оставаться в постоянном контакте", - добавили в пресс-службе.

Обстановка в Казахстане

Токаев в продолжительном телефонном разговоре с российским лидером подробно рассказал о ситуации в республике, отметив ее развитие в сторону стабилизации.

"Состоялся продолжительный телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Президент Казахстана подробно информировал о складывающейся в стране обстановке, отметив, что она развивается в сторону стабилизации", - говорится в сообщении.

"В этом контексте была выражена признательность за оказываемую помощь со стороны партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности и особенно Российской Федерации", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, как сообщили в Кремле, "президенты обменялись мнениями в связи с предпринимаемыми мерами по наведению порядка в Казахстане".