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Песков: понимания насчет даты онлайн-саммита ОДКБ по ситуации в Казахстане пока нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

Понимания насчет даты онлайн-саммита ОДКБ по ситуации в Казахстане пока нет - Песков.

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