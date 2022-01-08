Песков: понимания насчет даты онлайн-саммита ОДКБ по ситуации в Казахстане пока нет

Протесты в Казахстане

Путин поддержал предложение Токаева провести видеоконференцию лидеров стран ОДКБ

Президенты России и Казахстана по телефону обменялись мнениями в связи с предпринимаемыми мерами по наведению порядка в республике

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