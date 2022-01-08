Захарова: ОБСЕ не оказала помощи подвергшимся нападениям в Казахстане журналистам

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Журналисты в Казахстане подвергаются целенаправленным атакам со стороны участников беспорядков, однако Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не поинтересовалась их судьбой и не оказала никакой реальной помощи. Об этом написала в субботу в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она привела ряд примеров таких погромов, включая нападение на офис казахстанского филиала телерадиокомпании "Мир" в Алма-Ате, в котором, по словам Захаровой, принимали участие около 500 преступников, которые были вооружены, "громили все на своем пути", при этом "были хорошо подготовлены и действовали организованно". "И тут самое интересное. Ни ОБСЕ, ни какая-либо международная правозащитная организация - никто даже не поинтересовался судьбой журналистов "Мира" и других СМИ, не говоря уже о какой-то реальной помощи. Никто даже не подумал прокомментировать этот пещерный вандализм", - подчеркнула Захарова.

Дипломат обратила внимание на "зашкаливающую степень агрессии" по отношению к работникам СМИ со стороны участников уличных беспорядков в Казахстане. "Сообщения о нападениях на сотрудников медиа и погромах в редакциях поступают в режиме фронтовых сводок. Показательно, что атаки носят явно целенаправленный характер. Очевидно, чтобы максимально затруднить доступ к объективной картине разгула "сугубо мирного протеста". А также запугать журналистов, а иных и выключить из активной информационной деятельности", - отметила Захарова.

"И где же внятная реакция со стороны международных правозащитных институтов? Где адекватная оценка ОБСЕ, в первую очередь ее представителя по вопросам свободы СМИ? - продолжила официальный представитель МИД. - Госпожа Тереза Рибейру опубликовала целых два твита. В одном осуждается нападение с применением огнестрельного оружия на сына редактора газеты "Сарыагаш инфо" А. Батырбекова. В другом выражаются соболезнования семье упомянутого убитого сотрудника телеканала "Алматы". Об ответственности убийц - ни слова. Позвольте, это все? Все, что сумели разглядеть из Вены? Все, что показалось там достойным реакции?".

Захарова подчеркнула, что подобное "игнорирование своих прямых обязанностей, дисфункция и непрофессионализм" чреваты самыми печальными последствиями, поскольку они не только все сильнее расшатывают авторитет ОБСЕ, но и могут восприниматься "погромщиками и мародерами как молчаливое согласие "международного сообщества" с творимыми по отношению к СМИ и журналистам злодеяниями".

"Мы постоянно слышали от ОБСЕ про их новаторскую концепцию "тихой дипломатии", призванной не у микрофона, а в рабочем процессе решать сложные вопросы защиты журналистов и свободы слова. Применяют ее, однако, весьма избирательно. Скажу как есть: ОБСЕ не работает на этом направлении по реальным проблемам, ни у микрофона, ни в кулуарах, ни в тиши кабинетов. В принципе ничего не делает, кроме составления пасквильных отчетов на основе данных, подсунутых через НПО "Большим Братом". Стыд и позор", - резюмировала она.