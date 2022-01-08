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Протесты в Казахстане
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Пашинян заверил Путина, что Армения как председатель ОДКБ организует онлайн-саммит

Президент РФ обсудил ситуацию в Казахстане с президентом Белоруссии и премьером Армении

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе прошедшего в пятницу телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заверил, что армянская сторона как действующий председатель ОДКБ займется организацией онлайн-саммита глав стран - членов организации по ситуации в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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Как следует из сообщения, собеседники, а также белорусский лидер Александр Лукашенко, с которым также в пятницу прошли телефонные переговоры, выразили поддержку высказанного президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложения о проведении в самое ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции.

"Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона как действующий председатель ОДКБ займется организацией этого мероприятия", - заявили в Кремле.

Переговоры

Путин провел телефонные разговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко и премьером Армении Николом Пашиняном, в ходе которых обсуждалась ситуация в Казахстане. Стороны отметили, что она имеет тенденцию к упокоению и нормализации, сообщает в субботу пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонных разговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко и с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном обсуждена текущая ситуация в Казахстане, которая имеет тенденцию к успокоению и нормализации", - говорится в сообщении.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичАрменияБелоруссияРоссияПашинян, Никол ВоваевичПротесты в Казахстане
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