Слуцкий прокомментировал статью NYT с картой возможного расположения войск РФ у Украины

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Публикации в западных СМИ материалов о якобы возможном нападении России на Украину дают повод обвинять Москву в ходе предстоящих переговоров по гарантиям безопасности. Такое мнение в субботу в своем Telegram-канале выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя статью в газете The New York Times .

О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

Отказ от расширения на восток и оружия у границ.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

Американское издание ранее опубликовало карту, как утверждается, расположения российских войск у границы с Украиной. По данным газеты, западные должностные лица опасаются скорого начала некой военной операции.

"Интересно, на что и на кого рассчитана публикация подобной чуши, когда Россия уже устала говорить об отсутствии каких-либо "планов" вторжения на Украину? Таким образом, очевидно, создается "нужный" информационный фон, чтобы Запад имел возможность снова "нападать и обвинять" Москву по надуманным поводам", - написал Слуцкий.

Депутат напомнил, что ранее президент России Владимир Путин говорил о возможных попытках "замотать" российские предложения по глобальной безопасности. "Поэтому мы все же ожидаем конструктива и разговора по существу от Вашингтона на предстоящих переговорах по безопасности, а не пересказа домыслов о российском вторжении", - заключил Слуцкий.

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января Россия обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.