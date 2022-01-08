Эксперт: боевики из арабских стран и спящих ячеек могли начать беспорядки в Казахстане

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Экстремисты из государств Ближнего Востока и участники спящих ячеек террористов внутри Казахстана могли спровоцировать беспорядки в республике. Такое мнение в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС высказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Поступает информация, что на улицах Алма-Аты слышна арабская речь. Возможно, есть люди, которые приехали из стран Персидского залива и других государств Ближнего Востока. Когда происходит кризис, в мире всегда находится какое-то количество людей, которые готовы поучаствовать в разжигании гражданской войны, дестабилизации ситуации. Такие люди существуют и внутри Казахстана, и внутри других центральноазиатских государств", - сказал он.

"Я думаю, это в основном одиночки. Люди, которые могли приехать по туристическим, рабочим визам. Казахстан включен в международные миграционные потоки достаточно активно. Здесь всегда могут найтись потенциальные экстремисты. Причем они могут стать экстремистами, уже находясь в самом Казахстане. Спящие ячейки, вполне возможно, существуют", - продолжил аналитик.

Кортунов подчеркнул, что для протестов в Казахстане существуют внутренние фундаментальные причины и "неправильно все сваливать на иностранное вмешательство". "Важно, чтобы реакция властей была соразмерна, чтобы она не провоцировала еще большую радикализацию даже части населения, - обратил внимание он. - Это наблюдалось в целом ряде случаев на Ближнем Востоке, когда относительно умеренная оппозиция преображалась в радикальную, в том числе потому, что власть проявляла избыточную жесткость".

По его словам, задача казахстанских спецслужб - представить полную информацию о том, из кого состоят "экстремистские компоненты протестного движения". Эксперт выразил надежду, что произошедшее за последние месяцы усиление взаимодействия спецслужб России и стран Центральной Азии позволит избежать дестабилизации всего региона.