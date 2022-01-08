Захарова: США и Запад больше не могут делать вид, что в Казахстане идут "мирные протесты"

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. США и страны Запада больше не в состоянии делать вид и говорить, что в Казахстане проходят мирные протесты. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" .

"США и Запад не в состоянии делать больше вид, что речь [в Казахстане] идет о каких-то мирных протестах. Комментировать им нечего", - сказала она.

"Врать и лицемерить больше в данном случае невозможно, - добавила Захарова. - Чего мы только ни услышали, каких только обращений ни получали от наших граждан с рассказом о том, что они видят, и с просьбой забрать их домой. Я могу сказать, что эта работа ведется".

Официальный представитель МИД РФ также заявила, что реакция официальных представителей США на события в Казахстане сравнима с "детским лепетом" из-за отсутствия аргументов.

"Это отчаяние и отсутствие аргументов или отчаяние от отсутствия аргументов. Ведь вы посмотрите, ситуация, которая сейчас задает вопросы американским представителям - Белому дому, Госдепартаменту, застает их в публичном плане просто в тупик, они не знают, что говорить, ведь это же так. Посмотрите на этот детский лепет", - сказала она.

Отсутствие единства

Противоречивая реакция стран Запада на события в Казахстане стала показателем отсутствия единства в якобы стройных рядах западных стран и демонстрацией их полного цинизма, заявила Захарова.

Дипломат охарактеризовала заявления стран Запада о ситуации в Казахстане как "неразбериху и хаос" и "невозможность объективно оценить ситуацию", а их призывы к казахстанским властям пропорционально реагировать на действия митингующих, по ее словам, "поражают своей мистичностью".

"Это не просто двойные стандарты, это запределье. К двойным стандартам эти ситуации не относятся. И самое главное, я считаю, события в Казахстане и оценка западными странами их - это лакмусовая бумажка отсутствия единства в якобы стройных западных рядах. Никакого единства нет, есть противоречие абсолютное, наплевательское отношение к каким-либо стандартам и полный цинизм", - подчеркнула Захарова.