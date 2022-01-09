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Шойгу заявил, что информационная война идет на всех фронтах

Министр обороны отметил, что Россия "проигрывать в этой войне не имеет права"

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сегодня информационная война идет на всех фронтах, Россия не имеет права в ней проигрывать.

"Время такое пришло, что сегодня это не просто подача информации в том или ином виде, это большая, не побоюсь этого слова, война. Информационная война, которая идет на всех фронтах, и проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права", - сказал он в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

В воскресенье на телеканале "Звезда" вышел документальный фильм о работе Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в котором Шойгу прокомментировал те условия, в которых на данный момент работают сотрудники департамента.

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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