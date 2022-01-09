Путин 10 января примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 10 января примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая пройдет в режиме видеоконференции под председательством Армении. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

"На сессии будет обсужден вопрос "О ситуации в Республике Казахстан и мерах по ее нормализации"", - уточнили в пресс-службе.

Ранее пресс-служба премьер-министра Армении сообщила, что "онлайн-конференция глав стран ОДКБ предварительно запланирована на понедельник". Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что видеоконференция пройдет 10 января, и добавил, что российский лидер планирует принять в ней участие.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, в заседании в понедельник "примут участие главы государств - участниц ОДКБ, от Киргизии в заседании примет участие премьер-министр страны".