Посол РФ не сомневается, что в развязывании событий в Казахстане участвовали силы извне

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Недруги Казахстана воспользовались ошибкой с повышением цен на топливо на территории страны и реализовали заговор. В участии враждебных сил извне в развязывании бандитско-террористической агрессии в республике нет сомнений, заявил в воскресенье в интервью ТАСС посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

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Он подчеркнул, что деструктивным силам еще в 2019 году не удалось "взорвать ситуацию" в республике при передаче властных полномочий от первого президента Нурсултана Назарбаева, поскольку они "просто не успели". "Им заранее дали, что называется, по рукам, когда они готовили массовые выступления после парламентских выборов в январе 2021 года", - добавил дипломат.

"И вот недруги Казахстана воспользовались ошибкой с повышением цен на газовое моторное топливо и реализовали заговор, развязав бандитско-террористическую агрессию. То, что во всем этом участвовали враждебные республике силы извне, не вызывает сомнений", - отметил посол.