Захарова предложила ОДКБ создать Telegram-канал для информирования о работе организации

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила секретариату Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с последними событиями создать Telegram-канал для информирования о своей деятельности.

"На информационном направлении очень бы, мне кажется, сейчас был актуален настоящий боевой телеграм-канал секретариата ОДКБ. Чтобы не мы репостили эти сообщения, а они сами могли", - сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" во время обсуждения темы задействования миротворческих сил ОДКБ в Казахстане.

Сама Захарова ведет Telegram-канал, у которого по состоянию на 9 января насчитывается более 66 000 подписчиков. В последние дни она регулярно репостит официальные сообщения ОДКБ.

Дипломат также подчеркнула, что механизм задействования миротворческих сил ОДКБ в Казахстане "опирался на четкие законные процедуры", а страны - участницы организации "работали слаженно". Она добавила, что запланированный на 10 января саммит ОДКБ в формате видеоконференции "сейчас в приоритете" для решения сложившейся ситуации в регионе.