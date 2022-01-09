Рябков заявил, что Россия в Женеве надеется получить внятное представление о позиции США

ЖЕНЕВА, 9 января. /Корр. ТАСС Анастасия Бобылева/. РФ на предстоящих переговорах с США в Женеве надеется получить более внятное представление о позициях Вашингтона по гарантиям безопасности. Об этом заявил в воскресенье в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, прибывший на российско-американские переговоры по гарантиям безопасности.

"Мне хотелось бы, конечно, чтобы по итогам женевских мероприятий мы получили более внятное представление о том, какие у коллег в Вашингтоне, что называется, позиционные допуски. Для этого мы и приехали в Женеву. Допуски по вопросам, которые нас интересуют в первую очередь", - сказал высокопоставленный дипломат.

Нестандартные решения

Требования РФ относительно гарантий безопасности звучат для НАТО "достаточно амбициозно", но ситуация требует нестандартных решений, заявил Рябков.

"Я понимаю, что эти требования для натовского уха звучат достаточно амбициозно, если можно употребить такое слово, но ситуация требует нестандартных решений. Как сказал президент [России Владимир] Путин, отступать нам дальше некуда. И здесь есть только один путь - это шаги Запада навстречу России по трем упомянутым направлениям", - сказал высокопоставленный дипломат.

У Москвы есть большие сомнения относительно готовности Вашингтона к разговору по гарантиям безопасности, заявил Рябков.

Позиция США по гарантиям безопасности не выводит РФ из равновесия, Москва продолжит настойчиво представлять аргументы в свою поддержку, сказал он.