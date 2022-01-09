{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Рябков назвал провокацией заявления США о возможном применении РФ силы против Украины

Замглавы МИД заявил, что "заявление рассчитано на профанов, на людей, которые слепо верят американской пропаганде"

ЖЕНЕВА, 9 января. /Корр. ТАСС Анастасия Бобылева/. Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия может устроить инцидент для применения военной силы против Украины являются большой провокацией, которая не имеет никакого отношения к реальности. Об этом заявил в воскресенье в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков, прибывший на российско-американские переговоры по гарантиям безопасности.

"Это заявление само по себе - это большая провокация. Заявление рассчитано на профанов, на людей, которые слепо верят американской пропаганде", - сказал Рябков.

"Говорить о том, что возможны некие провокации после прохода британского эсминца во взаимодействии с американским самолетом-разведчиком на траверзе мыса Фиолент напротив Севастополя - по меньшей мере глупо. Это циничный розыгрыш, жонглирование фразеологией, которая к реальности не имеет никакого отношения", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
Рябков заявил, что Россия в Женеве надеется получить внятное представление о позиции США
Замминистра иностранных дел отметил, что у Москвы есть большие сомнения относительно готовности Вашингтона к разговору по гарантиям безопасности
Рябков заявил, что Россия в Женеве надеется получить внятное представление о позиции США
Читать полностью