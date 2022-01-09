Рябков назвал провокацией заявления США о возможном применении РФ силы против Украины

ЖЕНЕВА, 9 января. /Корр. ТАСС Анастасия Бобылева/. Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия может устроить инцидент для применения военной силы против Украины являются большой провокацией, которая не имеет никакого отношения к реальности. Об этом заявил в воскресенье в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков, прибывший на российско-американские переговоры по гарантиям безопасности.

"Это заявление само по себе - это большая провокация. Заявление рассчитано на профанов, на людей, которые слепо верят американской пропаганде", - сказал Рябков.

"Говорить о том, что возможны некие провокации после прохода британского эсминца во взаимодействии с американским самолетом-разведчиком на траверзе мыса Фиолент напротив Севастополя - по меньшей мере глупо. Это циничный розыгрыш, жонглирование фразеологией, которая к реальности не имеет никакого отношения", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.