Рябков: РФ на предстоящих переговорах с США не планирует затрагивать ситуацию в Казахстане

ЖЕНЕВА, 9 января. /Корр. ТАСС Анастасия Бобылева/. Российская сторона на предстоящих переговорах с США не планирует затрагивать ситуацию в Казахстане и не считает, что задействование сил ОДКБ требует дополнительных объяснений. Об этом заявил в воскресенье в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, прибывший на российско-американские переговоры по гарантиям безопасности.

Замминистра обратил внимание на высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена, утверждающего, что у американской стороны есть вопросы относительно обращения Казахстана к ОДКБ и в Вашингтоне хотели бы получить больше информации, почему была выдвинута соответствующая просьба.

"Силы ОДКБ были задействованы по просьбе законных властей, по просьбе руководства союзного государства - Республики Казахстан. Соответствующие решения принимались в соответствии с процедурами ОДКБ. Мандат миротворческих сил, включающих контингенты из всех стран, входящих в эту организацию, понятен - это содействие в широком смысле нормализации обстановки, решению в том числе контртеррористических задач, обеспечению правопорядка. Здесь, по-моему, никакого бинома Ньютона нет, который требует объяснений, что и зачем", - указал Рябков.

Оптимистичные взгляды

Москва имеет все основания с оптимизмом смотреть в будущее в вопросе нормализации ситуации в Казахстане. Об этом заявил в воскресенье в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, прибывший на российско-американские переговоры по гарантиям безопасности.

"Мы взаимодействуем в формате ОДКБ, в том числе с властями этой страны, достаточно эффективно. И я думаю, все основания с оптимизмом смотреть в будущее с точки зрения оценки нормализации обстановки в Казахстане у нас есть", - указал замминистра.

Быть начеку

Как сообщил замминистра, события в Казахстане продемонстрировали, что существуют "внешние акторы", нацеленные на дестабилизацию обстановки в суверенных государствах, и нужно оставаться начеку.

"Как показали эти события [в Казахстане], существует целый ряд внешних акторов, которые используют арсенал средств далекоидущих для того, чтобы создавать базу, готовить почву и формировать инструменты, преследующие цель дестабилизации обстановки в суверенных государствах. Это не новость, конечно, но факт есть факт. Вновь на практике убедились в том, что нужно быть начеку и порох держать сухим", - указал замминистра.