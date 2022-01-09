Рябков: перенос обзорной конференции по ДНЯО не сказывается на значимости договора

ЖЕНЕВА, 9 января. /Корр. ТАСС Анастасия Бобылева/. Перенос обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в связи с ограничениями из-за пандемии никак не сказывается на значимости самого соглашения. Об этом заявил в воскресенье в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, прибывший на российско-американские переговоры по гарантиям безопасности.

"ДНЯО верой и правдой служит уже более 50 лет. Конференция по обзору в очередной раз перенесена из-за ковидных ограничений, но это никоим образом не сказывается на значимости самого договора", - подчеркнул замминистра.

Он также напомнил, что Москва всегда считала неприемлемым проведение "совместных ядерных миссий" НАТО, которые противоречат ДНЯО, это обозначалось и в момент заключения соглашения. "Мы подняли записи, это все есть в архивах. Из записей вытекает, что наша делегация, представители Москвы с этим никогда не соглашались. Просто было принято политическое решение не превращать этот вопрос в проблему для заключения договора. Но мы свою позицию не меняли. Мы пошли на заключение договора исходя из высших интересов обеспечения глобальной, да и собственной безопасности на тот момент", - пояснил он.

Ранее на январь 2022 года планировалось проведение обзорной конференции по ДНЯО, однако она была перенесена на неопределенный срок из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. В конце 2021 года агентство Киодо со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что мероприятие может пройти с 1 по 26 августа 2022 года.

Договор о нераспространении ядерного оружия был подписан в 1968 году. Он узаконил ядерные арсеналы Великобритании, России, Китая, Франции и США, закрепив за этими странами статус ядерных держав. Другие государства, подписав документ, лишаются права создавать или приобретать оружие массового поражения. Участниками соглашения сейчас являются более 190 стран. Вне договора остаются Индия, Пакистан и Израиль. В январе 2003 года из соглашения вышла КНДР.