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Песков заявил, что Путину своевременно доложат об итогах первой встречи РФ - США в Женеве

Первый раунд встречи состоялся вечером 9 января

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин будет своевременно проинформирован об итогах первой российско-американской встречи по гарантиям безопасности, состоявшейся в Женеве. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президенту будет доложено своевременно", - сказал он в ответ на вопрос, доложено ли уже Путину об итогах беседы в узком составе.

По информации ТАСС, первый раунд встречи в Женеве состоялся вечером в воскресенье, переговоры в расширенном составе пройдут в понедельник, 10 января.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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