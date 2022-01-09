Песков заявил, что Путину своевременно доложат об итогах первой встречи РФ - США в Женеве

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин будет своевременно проинформирован об итогах первой российско-американской встречи по гарантиям безопасности, состоявшейся в Женеве. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президенту будет доложено своевременно", - сказал он в ответ на вопрос, доложено ли уже Путину об итогах беседы в узком составе.

По информации ТАСС, первый раунд встречи в Женеве состоялся вечером в воскресенье, переговоры в расширенном составе пройдут в понедельник, 10 января.