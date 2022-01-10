Антонов заявил, что Казахстан оказался под ударом радикалов

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Тысячи джихадистов участвовали в событиях в Казахстане, они пытались подорвать конституционный строй страны. Об этом заявил в воскресенье посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы журналистов.

"Казахстан оказался под ударом радикалов, исповедующих человеконенавистническую идеологию. Тысячи джихадистов и мародеров попытались подорвать конституционный строй. Применяют оружие против мирных граждан. Причиняют ущерб государственному и частному имуществу. Замечу, что все это происходит после американского бегства из Афганистана и стремительного развития на этом фоне экстремистских идей и течений в регионе", - подчеркнул Антонов, слова которого приводятся на странице посольства РФ в Facebook.

"Для нас неприемлема практика умиротворения бандитов, которые нападают на сотрудников правоохранительных органов, медработников, пожарных, - отметил дипломат. - О чем можно говорить с людьми, обезглавливающими полицейских?! Любые переговоры с террористами только поощряют их к совершению еще более тяжких преступлений. Уверен, что это прекрасно понимают в Госдепартаменте, однако отказываться от двойных стандартов не хотят".

"Откуда полчища террористов появились в Казахстане? Кто их направлял и помогал им? Это новая попытка цветной революции с помощью головорезов и грабителей. Уверен, что компетентные ведомства Казахстана разберутся в ситуации и корни терроризма будут вырваны из казахстанской земли", - добавил посол.

Миссия ОДКБ

Как отметил дипломат, контингент ОДКБ с первых часов работы в Казахстане показал свою эффективность в восстановлении мира и порядка.

"Первые часы работы миротворческого контингента ОДКБ демонстрируют его эффективность, нацеленность на восстановление мира и конституционного порядка", - подчеркнул Антонов.

Дипломат отметил, что прибытие контингента ОДКБ было полностью правомерно и санкционировано властями этой страны. "Все решения о направлении коллективных сил в Казахстан были приняты на основе уставных документов ОДКБ и по просьбе законного президента страны Касым-Жомарта Токаева. Сегодня всем демократическим силам в мире необходимо помогать правительству Казахстана оправиться от нынешнего потрясения, а не пытаться еще больше расшатать ситуацию", - подчеркнул посол.

Антонов также напомнил о событиях годичной давности в Вашингтоне и действиях американских властей при беспорядках в столице. "Год назад при штурме Капитолия власти США не сомневались в необходимости наведения порядка, привлечения к ответственности зачинщиков погрома. Принцип неотвратимости наказания, особенно в отношении тех, кто покушается на жизни невинных людей, является основополагающим для любого правового государства", - резюмировал он.

Миротворческие цели

По его словам, демократическим силам необходимо оказать Казахстану помощь, чтобы тот восстановился от потрясения, а не пытаться дестабилизировать ситуацию.

"Все решения о направлении коллективных сил в Казахстан были приняты на основе уставных документов ОДКБ и по просьбе законного президента страны Касым-Жомарта Токаева. Сегодня всем демократическим силам в мире необходимо помогать правительству Казахстана оправиться от нынешнего потрясения, а не пытаться еще больше расшатать ситуацию", - подчеркнул Антонов.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом был восстановлен во всех регионах страны. Токаев объявил 10 января днем общенационального траура.