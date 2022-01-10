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Отношения России и НАТО
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Рябков заявил, что США следует готовиться к компромиссам на переговорах с РФ в Женеве

По словам замглавы МИД РФ, позиция Москвы на переговорах с Вашингтоном по гарантиям безопасности непреклонна
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Позиция России на переговорах с США по гарантиям безопасности в Женеве непреклонна, американской стороне следует готовиться идти на уступки. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

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"К компромиссам должна готовиться американская сторона. Российская сторона приехала сюда с четкой позицией, которая содержит ряд элементов, на мой взгляд, вполне понятных и сформулированных настолько четко, в том числе на высшем уровне, что отклонений от этих наших подходов просто не может быть", - сказал он.

Переговоры Москвы и Вашингтона по российским проектам договора с США по гарантиям безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран - членов НАТО начнутся в Женеве 10 января. Российскую межведомственную комиссию, в состав которой вошли представители МИД и Минобороны, возглавляют замминистра иностранных дел Сергей Рябков и заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин.

Теги
СШАРоссияОтношения России и НАТОРябков, Сергей Алексеевич
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