Рябков заявил, что США следует готовиться к компромиссам на переговорах с РФ в Женеве

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Позиция России на переговорах с США по гарантиям безопасности в Женеве непреклонна, американской стороне следует готовиться идти на уступки. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала .

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"К компромиссам должна готовиться американская сторона. Российская сторона приехала сюда с четкой позицией, которая содержит ряд элементов, на мой взгляд, вполне понятных и сформулированных настолько четко, в том числе на высшем уровне, что отклонений от этих наших подходов просто не может быть", - сказал он.

Переговоры Москвы и Вашингтона по российским проектам договора с США по гарантиям безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран - членов НАТО начнутся в Женеве 10 января. Российскую межведомственную комиссию, в состав которой вошли представители МИД и Минобороны, возглавляют замминистра иностранных дел Сергей Рябков и заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин.