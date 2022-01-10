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В Женеве начинаются переговоры России и США по гарантиям безопасности

Российская делегация, которую возглавляют заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замминистра обороны Александр Фомин, прибыла в постпредство США, где пройдет встреча

ЖЕНЕВА, 10 января. /ТАСС/. Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, в эти минуты начинаются в Женеве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Российская делегация, которую возглавляют заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замминистра обороны Александр Фомин, прибыла в постпредство США, где пройдет встреча.

Временных рамок у переговоров нет, поэтому не исключено, что стороны сегодня будут делать перерывы. Об итогах встречи в понедельник вечером журналистам на брифинге расскажет Рябков.

17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.

Теги
СШАРоссияШвейцария
Отношения России и НАТО
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