Путин: миротворческий контингент будет находиться в Казахстане ограниченный период

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Миротворческий контингент будет находиться в Казахстане ограниченный период, после выполнения функций он будет выведен из республики. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"В Казахстан направлен контингент коллективных миротворческих сил ОДКБ и, хочу это подчеркнуть, на ограниченный по времени период, на такой, на какой сочтет возможным для его применения президент Казахстана, глава государства, глава Казахстана", - сказал Путин. "После выполнения своих функций, безусловно, весь контингент будут выведен с территории Казахстана", - добавил российский лидер.

Путин назвал миротворческую операцию ОДКБ в Казахстане исключительно своевременной и легитимной. "Наша организация на деле показала свой потенциал, способность действовать быстро, решительно и эффективно", - заявил глава российского государства.

По словам Путина, "каждый из союзников внес свой вклад в выполнение поставленных задач в составе воинской группировки ОДКБ". "Туда вошли и уже активно проводят оперативные мероприятия подразделения всех без исключения стран-участниц", - отметил российский лидер. По его оценке, "это свидетельствует о том, что проводимая в рамках ОДКБ многолетняя, кропотливая работа по формированию целостной системы безопасности государств-участников, включая коллективные миротворческие силы ОДКБ, дает результат".

Миротворцы ОДКБ

Путин отметил, что командующий миротворческим контингентом ОДКБ в Казахстане генерал-полковник Андрей Сердюков знает свое дело. "В состав [миротворческого] контингента ОДКБ вошли наиболее подготовленные подразделения Воздушно-десантных войск России. Все они имеют реальный боевой опыт. Руководит действиями коллективных сил в Казахстане командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Николаевич Сердюков, он знает свое дело", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что миротворческий контингент с ходу взял под защиту ключевые объекты инфраструктуры в Казахстане и обеспечивает контроль над ними властей страны, в то время как казахстанские силовые и правоохранительные структуры занимаются непосредственно борьбой с терроризмом, боевой работой, защитой мирного населения и выполняют полицейские функции там, где нужно.

"То есть наши военнослужащие заместили их на объектах инфраструктуры и дали возможность президенту Казахстана эффективно применять свои силы и средства по наведению порядка в стране", - добавил российский лидер.

По его словам, очень важно, что военные стран ОДКБ в целом проходят подготовку по общим программам, оснащаются едиными или совместимыми образцами вооружений, техники и связи. Навыки развертывания миротворцев оттачивались в ходе регулярных совместных учений, в частности на недавних маневрах ОДКБ "Нерушимое братство", организованных с учетом приобретенного российскими военными опыта в Сирии, отметил Путин.

"Это было продемонстрировано высоким уровнем выучки, мастерства и слаженности наших военнослужащих, их способности оперативно выполнять задачи по борьбе с терроризмом и защите мирного населения. Именно такая планомерная, совместная учебно-боевая деятельность войск стран ОДКБ позволила перебросить миротворцев в Казахстан в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью", - резюмировал он.

"Международный терроризм"

Как заявил президент, Россия понимает, что угроза Казахстану была вызвана не стихийными акциями протеста, а внешними и внутренними деструктивными силами. "Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы", - сказал российский лидер.

По его словам, Казахстан столкнулся с международным терроризмом. "Мы наблюдаем именно агрессию международного терроризма", - сказал Путин. "Откуда взялись эти банды вооруженных людей, прошедшие подготовку в зарубежных центрах и явно имеющие опыт боевых действий в горячих точках планеты?" - задался вопросом Путин. В Казахстане применялись известные по "майдану" технологии силовой информационной поддержки беспорядков, сказал он.

Путин заявил о своем полном согласии с оценкой президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что республика в ходе беспорядков подверглась агрессии. "Как отмечал Касым-Жомарт Кемелевич, их [вооруженных людей] нападение на Казахстан, а, по сути, это нападение на страну, на Казахстан, явилось актом агрессии. Полностью с этим согласен", - подчеркнул Путин.

Путин уверен, что уже в ближайшее время совместными усилиями ситуация по всему Казахстану будет стабилизирована. "Уверен, что совместными усилиями уже в самое ближайшее время положение во всей стране будет окончательно взято под контроль и стабилизировано, а на казахстанскую землю вернутся, наконец, мир и спокойствие", - сказал Путин.

Он добавил, что ситуация уже постепенно нормализуется, ряд жизненно важных объектов полностью очищены от боевиков. "Благодаря мерам, принятым руководством Казахстана при нашей с вами поддержке, ситуация [в республике] постепенно нормализуется, ряд жизненно важных объектов, в том числе алма-атинский аэропорт, полностью очищены от террористов и бандитов силами военных Казахстана и правоохранительных органов", - сказал Путин. Он считает, что власти Казахстана сделают все для налаживания нормальной работы правоохранительных органов и экономики страны. "В этом ни на секунду не сомневаюсь", - сказал глава российского государства.

Путин особо отметил то мужество, с которыми президент Казахстана принял происходившие в республике события. "Взял ответственность на себя, на свои плечи. Возглавил проведение всех этих мероприятий. Консолидировал вокруг себя общество, силовые структуры, граждан страны для того, чтобы дать отпор террористам извне", - обратил внимание российский лидер.

Страны ОДКБ

Страны ОДКБ показали, что не позволят раскачивать ситуацию у себя дома и реализовать сценарии "цветных революций", сказал Путин. "Мы понимаем, что события в Казахстане - не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств. И принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарии так называемых цветных революций", - сказал Путин.