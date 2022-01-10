Захарова: саммит ОДКБ показал миру правовые основания действий организации в Казахстане

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) позволил всему миру увидеть, на каких правовых основаниях организация действует в Казахстане. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала .

"Почему я бы хотела сказать и подчеркнуть уникальный характер данного формата, который на наших глазах только что был в прямом эфире, да потому что весь мир сегодня видел, на каких правовых основаниях, исходя из каких принципиальных соображений, как организация в целом, так и каждая ее страна-участница принимала данное решение [о вводе миротворческого контингента ОДКБ]", - сказала она.

Как отметила дипломат, онлайн-заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ является уникальным мероприятием по целому ряду причин. "Во-первых, даны оценки самой организацией того, что происходит в Казахстане и тех усилий, которые предпринимает данная структура ОДКБ. Второе - каждое государство устами руководителя страны высказало свою позицию по данному вопросу и самое главное опять же рассказало об усилиях своей страны, которые в рамках коллективных действий были направлены на стабилизацию обстановки [в Казахстане]", - подчеркнула Захарова.