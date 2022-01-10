{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Главы делегаций России и США не стали пожимать руки на переговорах в Женеве

Для протокольной фотографии замглавы МИД России Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман предпочли встать по разные стороны друг от друга, сохранив таким образом социальную дистанцию
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков Denis Balibouse/Pool via AP
Описание
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Denis Balibouse/Pool via AP

ЖЕНЕВА, 10 января. /ТАСС/. Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности продолжаются в Женеве за закрытыми дверьми уже второй час. Некоторые детали встречи стали доступны для представителей СМИ только сейчас.

На эту тему
Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО
Отказ от расширения на восток и оружия у границ.

Так, на опубликованных протокольных кадрах начала встречи запечатлено, как представители Москвы и Вашингтона заходят в зал и садятся напротив друг друга за два отдельных стола. Затем главы делегаций - заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман - подходят к флагам для протокольной фотографии.

Дипломаты предпочли встать по разные стороны друг от друга, сохранив таким образом социальную дистанцию. Рябков и Шерман также воздержались от рукопожатия или любого другого способа приветствия, которые стали популярны во время пандемии. Хотя на предыдущих встречах в Женеве они, например, в шутку прикасались локтями в качестве приветствия для протокольных фотографий.

Накануне переговоров Рябков в интервью ТАСС заявил, что рассчитывает услышать от американской стороны внятную позицию относительно российских предложений и объяснить логику своих подходов. Вместе с тем он выразил серьезные сомнения относительно готовности Соединенных Штатов к такому диалогу.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
Протесты в Казахстане
В Кремле указали на необходимость анализа текущих угроз с учетом событий в Казахстане
Пресс-секретарь президента заявил, что расследованием ситуации в Казахстане займутся специалисты из этой страны, Россия не будет вмешиваться
Читать полностью