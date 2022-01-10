Кремль считает позитивным факт переговоров советников лидеров стран "нормандского формата"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Факт переговоров политических советников лидеров стран - участниц нормандского формата позитивен, но ни о каких прорывах речи не идет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько я понимаю, там ни о каких прорывах или каком-то серьезном продвижении вперед речи не идет. Сам по себе факт разговора, конечно, он позитивен, но сама субстанция, имеется в виду, содержание переговоров по-прежнему скорее относится к категории сложных и буксующих вопросов", - сказал Песков.