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Кремль считает позитивным факт переговоров советников лидеров стран "нормандского формата"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Факт переговоров политических советников лидеров стран - участниц нормандского формата позитивен, но ни о каких прорывах речи не идет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько я понимаю, там ни о каких прорывах или каком-то серьезном продвижении вперед речи не идет. Сам по себе факт разговора, конечно, он позитивен, но сама субстанция, имеется в виду, содержание переговоров по-прежнему скорее относится к категории сложных и буксующих вопросов", - сказал Песков.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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