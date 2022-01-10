Песков заявил, что Путин и Байден пока не планируют новый разговор

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден пока не планируют беседы по итогам российско-американских переговоров в Женеве по гарантиям безопасности, но в случае необходимости такой разговор может состояться. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

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Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"В настоящий момент каких-то договоренностей на этот счет нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планируется ли разговор Путина и Байдена в том или ином формате по итогам российско-американских переговоров в Женеве.

При этом Песков напомнил, что "в ходе прошлого телефонного разговора, который был накануне Нового года, президенты подтвердили свою готовность при необходимости снова созваниваться".

"Сейчас переговоры завершатся, поймем, где мы стоим, что называется, на чем мы стоим, и потом уже будет понятно, как оценивать ситуацию дальше", - объяснил представитель Кремля.

Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантии безопасности, проходят в понедельник в Женеве. Российскую делегацию возглавляют заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и заместитель министра обороны Александр Фомин. 17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.