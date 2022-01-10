Исполнять обязанности мэра Симферополя будет первый заместитель Балахонов

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Исполняющим обязанности главы администрации Симферополя после отставки прежнего мэра будет первый заместитель Максим Балахонов, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов 30 декабря сообщил, что прежний глава администрации Валентин Демидов подал в отставку, признав свои недоработки на посту.

"Принято решение, что исполняющим обязанности главы администрации будет назначен Максим Борисович Балахонов, который на данный момент занимает должность первого заместителя главы администрации", - написал Аксенов.

Аксенов отметил, что "несмотря на отставку главы администрации Симферополя, работа в столице велась, в том числе во время праздничных дней". "Совместно с руководителями министерств и ведомств, а также заместителями главы администрации Симферополя прорабатывали ситуацию по содержанию города", - добавил глава Крыма.