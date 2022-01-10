Пескову неизвестно, контактировал ли Путин с Назарбаевым и есть ли у него такие планы

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не обладает информацией о том, контактировал ли Владимир Путин с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в период острого кризиса в государстве. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос ТАСС. Песков также добавил, что ему неизвестно о планах провести такой разговор в дальнейшем.

"Не могу вам сказать, не обладаю такой информацией", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планирует ли российский лидер переговорить с Назарбаевым и были ли такие контакты в первые дни января.

Песков при этом подтвердил в ответ на уточняющий вопрос, что он не знает, был ли у Путина разговор с Назарбаевым или попытки с ним связаться. "Да, вы правильно понимаете", - сказал он.

Говоря о местонахождении Назарбаева и его статусе в Казахстане, пресс-секретарь российского лидера отметил, что все это "относится к сфере внутренних дел суверенного государства Казахстан".

При этом представитель Кремля сделал акцент на том, что "Путин был на постоянной связи с президентом [Казахстана Касым-Жомартом] Токаевым, который полностью взял на себя ответственность за происходящее, взял на себя руководство, общую координацию". По его словам, "это требовало постоянной координации".

"Для президента Путина основной задачей было поддержание регулярного контакта с главой государства, с президентом Токаевым на фоне происходивших событий и операции, осуществляемой в рамках мандата ОДКБ по запросу казахстанской стороны", - добавил представитель Кремля.