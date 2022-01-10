Косачев заявил, что Казахстан готов провести в марте заседание МПА СНГ в Алма-Ате

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Произошедшие в Казахстане беспорядки не повлияли на готовность страны провести намеченное на март текущего года юбилейное заседание Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ в Алма-Ате. Об этом заявил в понедельник вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Планируемое в конце марта юбилейное заседание МПА СНГ, посвященное 30-летию создания МПА СНГ, запланировано в Алма-Ате. По состоянию на сегодня мы от казахстанских друзей не слышали никаких других сигналов, кроме как подтверждения готовности это важное собрание провести в установленные сроки в заранее определенном месте", - сказал он в эфире телеканала "Вместе РФ".

Вице-спикер добавил, что потребуется некоторое время, чтобы уточнить детали. "Но нас искренне радует то, что никаких сомнений у наших казахстанских коллег, что ситуация уже стабилизировалась и в дальнейшем не выйдет из-под контроля, нет. И что в этом смысле Казахстан остается и для России, и для других стран - участниц СНГ абсолютно надежным, предсказуемым и весьма желанным партнером", - заключил Косачев.