В Думе отметили колоссальную роль ОДКБ в стабилизации ситуации в Казахстане

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) многими воспринималась как виртуальная структура, однако она сыграла огромную роль в стабилизации обстановки в Казахстане. Такое мнение в понедельник в своем Telegram-канале выразил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

"Многие считали, что ОДКБ - это некая виртуальная организация. Оказалось, что это не так. И уже сейчас ясно, что ОДКБ сыграла колоссальную роль в стабилизации ситуации в Казахстане", - написал депутат.

Комментируя беспорядки в Казахстане, Никонов заметил, что "все последние революционные события, которые шли на постсоветском пространстве (и не только на нем), имели весьма четкое клеймо Национального совета по разведке США, объединяющего 17 американских разведок". "Одна из его главных задач - дестабилизация Российской Федерации, а также государств дружественных России, которые находятся с нами по соседству, тем более - членов ОДКБ и Евразийского экономического союза", - считает парламентарий.