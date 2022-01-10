Лавров обсудил с главой МИД КНР ситуацию в Казахстане

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И обсудили по телефону в понедельник ситуацию в Казахстане и выразили обеспокоенность участием иностранных наемников в дестабилизации обстановки в республике. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

"Основное внимание было уделено ситуации в Республике Казахстан. С обеих сторон выражена твердая поддержка усилиям казахстанского руководства по восстановлению конституционного порядка в стране, - информировали в российском дипведомстве. - Министры были едины в оценке событий в Казахстане, подчеркнули обеспокоенность вмешательством внешних сил, в том числе участием иностранных наемников в нападениях на мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов, захвате госучреждений и иных объектов".

Глава МИД КНР позитивно оценил предпринятые ОДКБ меры на фоне событий в Казахстане.

"Ван И позитивно оценил предпринятые по линии ОДКБ меры в ответ на обращение руководства Казахстана в целях содействия нормализации обстановки в стране", - говорится в сообщении. Сообщается, что главы дипведомств двух стран также отметили роль Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в обеспечении безопасности в Евразии.

Стороны также отметили "своевременность и соразмерность масштабу угрозы" действий президента Казахстана во время последних событий в республике. "[Министрами было] отмечено, что решительные действия президента Казахстана К.-Ж. К. Токаева были своевременными и соразмерными масштабу угрозы, с которой столкнулась республика", - говорится в сообщении.

Переговоры РФ с США и НАТО по гарантиям безопасности

Лавров информировал главу МИД КНР о переговорах РФ с США и НАТО по гарантиям безопасности.

"Российский министр информировал китайского коллегу о начавшихся в Женеве переговорах делегаций России и США по вопросу о гарантиях безопасности в Европе и о предстоящих обсуждениях этой темы в формате Россия - НАТО. Условлено поддерживать тесные контакты и проводить обмен мнениями и оценками по всем аспектам глобальной и региональной стабильности", - отметили в МИД.