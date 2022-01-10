Слуцкий призвал главу МИД ФРГ не путать партнерство стран ОДКБ с зависимостью

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Страны ОДКБ в ситуации с запросом Казахстана о помощи проявили взаимовыручку, эти партнерские отношения не нужно путать с зависимостью. Об этом в понедельник в своем Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания главы МИД ФРГ Анналены Бербок.

Министр ранее выступила с утверждением о том, что "не в интересах Европы, чтобы страны Центральной Азии попали под одностороннюю зависимость от России или Китая". По ее словам, столь стремительная эскалация событий в Казахстане "всех шокировала".

"Что лично меня ввергает в шок, так это подобные заявления от главы внешнеполитического ведомства страны - локомотива Евросоюза", - указал Слуцкий, заметив, что в погромах и нападениях в Казахстане "участвовали боевики из-за рубежа", в том числе из Афганистана, "который так стремительно бросила коалиция во главе с США, и государств Ближнего Востока, куда западные цивилизаторы вторглись для насаждения демократии". "Итог известен. Но госпоже Бербок по-прежнему что-то неясно", - добавил депутат.

Слуцкий также выразил возмущение тем, что "министра иностранных дел ФРГ заботит не разрастание террористической угрозы в Центральной Азии, не рост экстремистских настроений, не общая европейская безопасность, а некая "зависимость" стран региона от России и Китая". "Партнерство, взаимовыручка и готовность в любой момент прийти на помощь, а именно все это продемонстрировали страны ОДКБ, не надо путать с зависимостью. Такой формат отношений скорее близок европейским партнерам по НАТО", - заключил глава комитета.