Рябков: РФ попыталась объяснить США, почему игра с огнем с их стороны больше недопустима

ЖЕНЕВА, 10 января. /ТАСС/. Российская делегация на переговорах с США в Женеве постаралась объяснить, почему игра с огнем со стороны Вашингтона больше недопустима. Об этом заявил в понедельник журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам российско-американских консультаций по гарантиям безопасности.

"Мы приехали в Женеву для того, чтобы это все не зашло в тупик. И мы потратили значительные усилия, чтобы объяснить американским коллегам, почему игра с огнем не в их интересах, почему возможное игнорирование абсолютно оправданной постановки вопроса с нашей стороны о том, что дальше так, как это происходило в последние десятилетия, продолжаться не может в отношениях с НАТО. Нужны радикальные изменения вообще самой канвы наших отношений, ее матрицы, ее рамок", - указал замминистра.

Он подчеркнул, что Россия неоднократно доводила эти соображения до американской стороны на всех уровнях: на уровне лидеров двух стран, а также по дипломатической и военной линиям. По словам Рябкова, в понедельник в Женеве российская военная делегация во главе с замминистра обороны Александром Фоминым провела самую углубленную "отработку соответствующих элементов позиции".

Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, завершились 10 января в Женеве. 17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.