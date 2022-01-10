Рябков: баланс интересов с НАТО может быть найден без отказа от требований РФ

ЖЕНЕВА, 10 января. /ТАСС/. Россия не будет отступать от своих требований по гарантиям безопасности, баланс интересов между РФ и альянсом может быть найден и при таком раскладе. Об этом заявил в понедельник журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам российско-американских консультаций по гарантиям безопасности.

"В нашей шкале приоритетов упомянутые мной три направления представляют собой требования, от которых мы не можем отступить. Я уверен в том, что общий, устраивающий всех баланс интересов, баланс интересов между Россией с одной стороны и с натовской группой с другой, может быть найден и при такой диспозиции", - сказал высокопоставленный дипломат.

Рябков подчеркнул, что впервые в дипломатической практике многих десятилетий переданные США и НАТО проекты документов были сформулированы "настолько прямо, твердо и без элементов недопустимой в данном случае двусмысленности" и опубликованы через несколько дней после передачи. "Нас упрекают в том, что это попытка оказать давление. Это можно называть как угодно. По большому счету, это стремление положить в прямом смысле слова карты на стол и показать, что мы говорим и делаем то, что думаем. Дипломатия, разумеется, предполагает какие-то компромиссы и баланс интересов. И в данном случае поиск такого баланса интересов тоже возможен", - резюмировал он.

Россия видит базу для достижения договоренности с натовской группой стран по юридически обязывающим гарантиям безопасности, заявил Рябков.

"Мы за продолжение диалога, за то, чтобы эта работа велась, чтобы она не свернулась, чтобы дипломатия продолжала служить делу укрепления безопасности и стабильности. И здесь есть база для договоренности", - сказал замминистра.

"Правы те, кто говорит, что Россия заняла позицию подчеркнуто жесткую, но абсолютно неправы те, кто утверждает, что Россия пошла по пути выдвижения неких ультиматумов", - подчеркнул Рябков.

Высокопоставленный дипломат пояснил, что Россия предлагает другим странам договариваться и "конкретно показывает", как Москве представляется возможным этого достичь. "Но мы никому не угрожаем последствиями, если этого не произойдет, - продолжил замглавы МИД. - Тогда как с американской стороны и со стороны ЕС, если на то пошло, мы постоянно слышим о некой цене, высокой цене, которую России придется заплатить, если она сделает или не сделает что-то, что хочется или не хочется этим людям. Как будто их ничему не учит история. Даже не история, а опыт последнего времени, что такой разговор в принципе неприемлем для нас. Он искомых для них результатов не даст".

Он также отметил, что в арсенале внешней политики Запада сегодня мало что осталось, кроме "санкций и шантажа". "Утрачивается даже навык договариваться. Но ничего, будем стараться его восстановить. Если нужно, будем прививать этот навык. Я думаю, у нас должно это получиться", - указал Рябков.

По словам дипломата, российская сторона ожидает, что НАТО в ближайшие дни осознает необходимость пойти навстречу Москве по вопросу о гарантиях безопасности.

"Я надеюсь, что за завтрашний день, когда делегация США проведет брифинг для союзников по Североатлантическому альянсу в Брюсселе, и за послезавтрашний день, когда наша делегация там будет работать по этим же сюжетам, в общенатовском кругу сложится, ну по крайней мере лучшее, большее понимание того, что в тупик это все заводить нельзя, и нужен прорыв, нужен реальный шаг навстречу России. Причем шаг именно натовский, а не шаг России навстречу НАТО с точки зрения модификации ее позиции по ключевым вопросам", - указал замминистра.

Рябков подчеркнул, что в том случае, если этого не произойдет вопреки ожиданиям, Россия будет рассматривать данную ситуацию "с учетом всей совокупности факторов". "Ничего не предвосхищая, не предопределяя, не пытаясь каким-то образом опередить события, могу сказать, что очень не хотелось бы столкнуться с ситуацией, когда страны НАТО во главе с США совершат такую ошибку и вновь будут действовать в ущерб и собственной безопасности, и безопасности всего Европейского континента", - отметил он.