Рябков заявил, что РФ продолжит учения на своей территории, несмотря на возражения НАТО

ЖЕНЕВА, 10 января. /ТАСС/. Россия продолжит проводить учения на своей территории, несмотря на все возражения НАТО. Об этом заявил в понедельник журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам российско-американских консультаций по гарантиям безопасности.

"Мы проводили и будем проводить эти тренировочные мероприятия на своей территории, потому что как НАТО заботится о своей безопасности, так и мы заботимся о своей безопасности и делаем то, что считаем нужным. При этом, безусловно, четко соблюдаем все свои обязательства в сфере контроля над вооружениями, нераспространения, что бы ни говорили на этот счет наши оппоненты", - сказал он.

Рябков указал, что Москва в последние месяцы и годы наблюдает "активнейшее освоение" Североатлантическим альянсом и отдельными странами территории Украины и других государств в непосредственной близости от России. "Все это в совокупности не оставляет нам другого выбора, кроме как усиливать учебно-тренировочную деятельность на нашей территории", - подчеркнул замминистра.

Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, завершились 10 января в Женеве. 17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.