Рябков заявил, что новый контакт Путина и Байдена не прорабатывается

ЖЕНЕВА, 10 января. /ТАСС/. Новый контакт президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не прорабатывается. Об этом заявил в понедельник журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам российско-американских консультаций по гарантиям безопасности.

"На данный момент новый контакт на высшем уровне [РФ и США], насколько я знаю, если за сегодняшний день ничего иного не случилось, не прорабатывался", - сказал он.

Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, завершились 10 января в Женеве. 17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.