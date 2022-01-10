Рябков заявил, что США никогда не предоставляют доказательств своих обвинений в адрес РФ

ЖЕНЕВА, 10 января. /ТАСС/. РФ "тысячу раз" просила США предоставить доказательства обвинений Вашингтона в адрес Москвы, однако получала в ответ молчание либо отказ что-либо доказывать. Об этом заявил в понедельник журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам российско-американских консультаций по гарантиям безопасности.

Отвечая на вопрос о том, какие доказательства Россия могла бы предъявить НАТО об отсутствии намерения "нападать" на Североатлантический альянс, Рябков вспомнил боевик 1980-х годов "Красная жара", где герой Арнольда Шварценеггера на Красной площади задается вопросом: "Какие ваши доказательства?".

"Мы тысячу раз просили по многим вопросам американцев о доказательствах. В ответ либо молчание, либо ссылки на то, что "вы сами знаете, что вы делаете, и ничего больше доказывать не нужно". Наверное, можно пойти по этому же пути и сказать: "Не хотите на слово верить - и не надо", - сказал он.