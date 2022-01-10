Слуцкий: США пока не до конца осознали комплексность предложений РФ по безопасности

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Первый раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности не принес прорывов, но все проблемы названы своими именами. Такое мнение в понедельник выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Первый раунд переговоров: прорыва пока не случилось, но все проблемы обозначены и вещи названы своими именами. Говорить конкретно о результативности, очевидно, возможно будет после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе и встречи по линии ОБСЕ в Вене", - сказал депутат журналистам.

Он добавил, что, "судя по заявлениям американской стороны, Вашингтон все еще не до конца осознает серьезность и комплексность российских предложений по глобальной безопасности". "Но, как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию в Женеве, есть база и поиск баланса интересов возможен", - заметил Слуцкий.

"От того, насколько глубоко именно западные партнеры будут настроены на компромиссы, зависят вопросы общемировой безопасности. Россия никому не позволит себя шантажировать и обманывать дальше на голубом глазу", - подчеркнул глава комитета.

Среди позитивных итогов он обозначил "подтверждение о недопустимости развязывания ядерной войны, победителей в которой просто быть не может".