Рябков: обсуждать ответы РФ на возможную неудачу диалога по безопасности нет оснований

ЖЕНЕВА, 10 января. /ТАСС/. Российская сторона не видит оснований в данный момент обсуждать развертывание военных систем или какие-либо еще варианты ответа на возможную неудачу консультаций по безопасности, ведь сейчас в этой сфере идет работа над достижением результата дипломатическим путем. Об этом заявил в понедельник журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам российско-американских консультаций по гарантиям безопасности.

"Сейчас нет оснований говорить о том, какие системы и в каком количестве могут быть развернуты, это незамедлительно будет воспринято, как новая угроза со стороны России. Мы работаем на результат, который должен быть достигнут дипломатическим путем", - указал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос.

"Зачем же нам сейчас уподобляться коллегам с той стороны, которые все время [угрожают], что обрушат наш рынок, отключат от [системы] SWIFT, то еще что-то расскажут нам про несертификацию "Северного потока - 2", - добавил Рябков.

Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, завершились 10 января в Женеве. 17 декабря прошлого года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.