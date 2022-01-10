Рябков: намеренные провокации Украины могут повысить вероятность столкновений

ЖЕНЕВА, 10 января. /ТАСС/. Россия обеспокоена возможными провокациями со стороны Украины, которые способны обострить ситуацию и повысить вероятность столкновений. Об этом заявил в понедельник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам российско-американских консультаций по гарантиям безопасности.

"У нас вызывает беспокойство возможность намеренных провокаций со стороны Украины, которые Киев может проводить самостоятельно, либо в сотрудничестве с западными странами, такими как США, - отметил он. - Это может создать ситуацию, когда вероятность столкновений возрастет, и этого необходимо избежать".

По его словам, Россия отнюдь не преследует каких-либо агрессивных намерений в отношении соседнего государства, однако не собирается в ответ на призывы к деэскалации отказываться от учений и перемещений войск по своей территории. "Это те виды деятельности, которые необходимы для поддержания оперативной готовности вооруженных сил в ситуации, когда меняется ландшафт безопасности и меняется к худшему, - пояснил высокопоставленный дипломат. - Но наши действия в этой области отнюдь не являются выражением нашего намерения напасть на Украину или проявить какую-то агрессию".

Замглавы МИД РФ подверг критике высказывания киевских чиновников о том, что украинские ракеты будут падать на российские города, что украинская армия будет маршировать по Красной площади и что в случае ввода российских войск на Украину будет убито много русских солдат. "Нас беспокоит, что большое количество украинских чиновников - люди абсолютно бесчувственные, - продолжил он. - Это большая трагедия, которая заключается в том, что люди пользуются такими формулировками для того, чтобы заработать какие-то политические очки. И это говорит о том, что их политическая культура находится на очень низком уровне".

"Мы предлагаем другое решение, другой подход, - подчеркнул Рябков. - Он заключается в полном выполнении требований минских соглашений и налаживании диалога между Киевом и Донецкой и Луганской областями".