"Лучше, чем ничего". В Женеве подвели первые итоги переговоров РФ и Запада по безопасности

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Делегации России и США провели профессиональный и глубокий разговор о безопасности в Европе и у российских границ. Как сообщил журналистам на брифинге в понедельник замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, ключевым остается вопрос нерасширения НАТО, возможно впервые поставленный открыто и со всей определенностью.

От ответа на него и будут зависеть дальнейшие действия Москвы, а также прогресс в переговорах по другим направлениям, отметил дипломат. Он указал, что до совещаний с НАТО и ОБСЕ говорить об итогах контактов преждевременно. При этом контактов между лидерами РФ и США пока не планируется.

ТАСС собрал ключевые заявления российской стороны по итогам продолжительной встречи делегаций.

Только правовые гарантии

Как напомнил замглавы МИД РФ, Москва настаивает на предоставлении юридически обязывающих гарантий сразу по нескольким пунктам: что НАТО не станет принимать новых членов и откажется от озвученного на саммите в Бухаресте в 2008 году намерении принять в альянс Украину и Грузию; что военный блок не станет размещать вооружения, способные поражать цели на российской территории; что организация откажется от угрожающего РФ материально-технического освоения стран, которые присоединились к альянсу после подписания Основополагающего акта Россия - НАТО в 1997 году.

Замминистра указал, что Москве надоело проводить переговоры, на которых ее позиция истолковывается неверно, а достигнутые за закрытыми дверями договоренности не получают воплощения. Россия, по его словам, больше не может доверять другой стороне, а потому требует гарантий, где фигурировали бы понятия "должны" и "обязаны", считая это вопросом своей национальной безопасности.

При этом, отметил Рябков, уверенности в том, что даже взятые на себя Западом обязательства будут исполняться, нет. Однако, указал он, "сигнал был такой - это лучше, чем ничего". Технические вопросы, вроде продолжительных процедур ратификации, отходят на второй план, когда со стороны собеседников Москвы нет политической воли в достижении соглашения.

Рябков выразил надежду, что российской делегации удалось объяснить суть озабоченностей Москвы американским коллегам, и в будущем дипломаты смогут донести свою позицию и до представителей прочих стран НАТО. По словам дипломата, в отношениях России и альянса требуется прорыв и изменение всей матрицы взаимодействия. Кроме того, отметил он, настало время для шагов навстречу со стороны Запада, а не РФ.

Если переговоры зайдут в тупик

Тем не менее американская сторона пока решительно возражает против и нерасширения НАТО, и отказа от размещения ударных средств, и от возврата к ситуации 1997 года. Но твердость российской позиции, подчеркнул Рябков, оправданна, причем она продиктована не стремлением Москвы "торговаться" и оказать на противника давление. Достижение компромисса и баланса интересов возможно, уверен дипломат, но при непреложности ключевых положений позиции России, которая открыто выложила "карты на стол" и показала, что говорит и делает. При этом Москва в отличие от США и в целом Запада не занимается шантажом и запугиванием санкциями и не обещает, что ее собеседники "заплатят высокую цену", если не сделают то, чего она хочет. Напротив, Россия надеется договориться - и вернуть умение делать это в дипломатию.

Москва, уточнил Рябков, опасается за европейскую безопасность в случае провала переговоров, а решение назревших вопросов считает безотлагательным. По его словам, в противном случае России придется дать военно-технический ответ на действия НАТО и размещение альянсом угрожающих ей вооружений - самой развертывая те или иные системы, чтобы уравновесить военный потенциал. Такая постановка вопроса сама по себе не способствует обстановке европейской безопасности, указал замминистра.

Эскалация на украинской границе

Ситуация на границе России и Украины, где, по заявлениям зарубежных журналистов и политиков будто бы концентрируются российские войска, от переговоров напрямую не зависит, подчеркнул Рябков. Он отметил, что военные учения и тренировочные мероприятия стали адекватным ответом на активность НАТО на Украине, где корабли стран альянса часто заходят в порты, конвертопланы облетают российские границы, а стратегические бомбардировщики отрабатывают в том числе удары крылатыми ракетами по Крыму.

При этом никаких планов или даже намерения напасть на Украину у России нет, подчеркнул Рябков. Однако Москва опасается провокаций со стороны Киева, которые тот может совершать как сам, так и в сотрудничестве с Западом. Дипломатические усилия Москвы направлены как раз на то, чтобы этого избежать, указал замминистра и напомнил об агрессивных заявлениях представителей властей Украины то об украинских ракетных ударах по территории РФ, то о марше украинских сил по Красной площади в Москве.

В этих условиях, подчеркнул дипломат, о требуемом США "отводе войск" как доказательства миролюбия речи быть не может. Рябков напомнил, что, когда Москва требовала от Запада подкрепления выдвигаемых против нее обвинений, оттуда доносилось или молчание, или "ссылки на то, что "вы сами знаете, что вы делаете, и ничего больше доказывать не нужно". При этом, напомнил Рябков, облеты территории Донбасса в разгар кризиса 2014 года западным партнерам никакого подтверждения их предположений о российском участии тогда не дали, но об этом на Западе "стыдливо молчат".