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Обновлено 

Посольство РФ назвало нелогичным подход США к вопросу о численности войск в Европе

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Российская сторона не понимает логику Госдепартамента США, призывающего Москву вернуть свои "войска в казармы" или же сообщить Вашингтону, какие учения и с какой целью она проводит, в условиях, когда США со своей стороны не хотят обсуждать численность войск в Европе. Об этом говорится в заявлении, которое было размещено в понедельник в Twitter посольства РФ в США.

"Мы не понимаем логику первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман, которая заявляет, что России следует "вернуть свои войска в казармы, либо рассказать США, какие учения проводятся и какова их цель", в условиях, когда США не намерены обсуждать с нами численность своих войск в Европе", - подчеркнули российские дипломаты.

"Это наш выбор - где и когда проводить военные учения на нашей национальной территории. Мы продолжим проводить их, потому что это отвечает интересам безопасности России", - добавили они.

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